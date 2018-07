Strasbourg, France

"La victoire des Bleus est aussi la récompense des bénévoles." Au lendemain de la victoire en coupe du monde, Ilan Blindermann le directeur général de la Ligue du Grand Est, salue sur France Bleu Alsace la prestation de l'équipe de France. Mais il tient aussi à rendre hommage "à tous les dirigeants de clubs amateurs qui travaillent sans compter toute l'année. Sans eux, le football français ne serait pas ce qu'il est."

Vers un boom des inscriptions dans les clubs de football ?

Dans les semaines à venir, ces clubs amateurs vont d'ailleurs devoir faire face à un afflux d'inscription, c'est l'effet coupe du monde. "C'est bien, c'est chouette, notamment pour l'image du football, pour tous ces enfants qui ont envie de faire du football. Mais c'est aussi compliqué pour nos clubs qui peuvent rencontrer des difficultés pour accueillir tous ces enfants," souligne Ilan Blindermann. Des clubs qui ont besoin de plus de moyens et de nouvelles structures. "Pour former des éducateurs pour encadrer tous ces enfants, pour plus d'infrastructures, les créneaux sur les terrains, les vestiaires."