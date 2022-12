Les Bleus en finale : "Des moyens supplémentaires" pour le football amateur dans la Loire

Les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde et c'est tout le monde du foot qui fait la fête. Les supporters bien sûr qui étaient des centaines de milliers dans les rues partout en France mais aussi le football amateur.

France Bleu Saint-Etienne Loire : on s'adresse d'abord au supporter de foot que vous êtes. Quel bonheur ce matin !

Thierry Delolme, président du district de football de la Loire : Oui, surtout après une première de finale de Coupe du monde gagnée en Russie, c'est exceptionnel effectivement de se retrouver en finale à Doha. Donc espérons que les dieux soient avec nous et pas avec les Argentins ?

Vous êtes vous d'une génération qui a peut être appris à perdre de manière un peu spectaculaire. Ceux qui ont 10, 15, 20, 25 ans ne connaissent que la victoire ou presque.

Dans les années 80, on avait le syndrome allemand. On disait que c'était impossible de gagner, qu'à la fin c'était toujours les Allemands qui gagnaient. Aujourd'hui, on a renversé un petit peu l'état d'esprit de tout le monde. Quand on regarde les 24 dernières années, on est quatre fois en finale. C'est quand même la réussite de toute une école de formation, de nos éducateurs, d'une fédération qui fonctionne bien.

Vous allez partir au Qatar voir la finale dimanche après-midi !

C'est un cadeau de notre président. C'est un vrai bonheur. C'est aussi une façon de récompenser aussi tous les bénévoles qui travaillent dans les districts.

Il faut savoir que la FIFA va reverser de l'argent aux fédérations en fonction du parcours de chaque équipe. Pour l'équipe de France, en cas de victoire, ce serait 40,2 millions d'euros, alors qu'on avait budgété un passage en quart de finale qui n'aurait apporté que 16 millions d'euros. Pour résumer, il y a un bonus de 24 millions d'euros en quatre ans en cas de victoire qui va arriver dans les caisses de la fédération qui vont ensuite être réinvestis localement. C'est une raison de plus de soutenir l'équipe de France dimanche ?

Il faut savoir que le budget de la Fédération est essentiellement fait sur les partenariats et l'équipe de France. L'équipe de France qui joue à Paris, c'est 2 millions qui rentrent dans les caisses. Et tout cela, c'est de l'argent qui d'une façon ou d'une autre convient au football amateur amateur. Ce sont plus de 104 millions qui redescendent au football amateur. Donc c'est très important effectivement que l'équipe de France fonctionne bien.

Avec le recul, parce qu'il y avait eu déjà une victoire il y a quatre ans, qui avait à l'époque rapporté 36 millions d'euros à la Fédération, quelles sont les retombées économiques dont vont profiter les différents districts ?

Sur les équipements, sur le renforcement de nos équipes, puisque on a l'équivalent de sept emplois et demi. Peut être aussi demain un emploi supplémentaire sur le développement du foot féminin. On a le développement de nouvelles pratiques qui arrive. Ce sont des moyens supplémentaires pour continuer le développement du football.