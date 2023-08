Les bons et mauvais points de Martinez Novell avant Strasbourg-TFC

Le TFC a adapté ses séances d'entraînement cette semaine en attaquant dès 9 heures du matin deux jours de suite à cause de la canicule. Pas de quoi perturber pour autant l'envie de rester invaincu après une belle victoire à Nantes et un match nul contre le PSG . Plus le temps avance, et plus le coach Carles Martinez Novell a l'embarras du choix.

L'attaque, point faible

Le coach catalan a vu évoluer son équipe 180 minutes en Ligue 1. Suffisant pour dégager quelques certitudes : "On avance bien sur notre concentration pendant 90 minutes et sur la capacité à s'adapter à différents scénarios d'un match. En défense également, je suis très content de l'équipe. C'est en attaque que ce n'est pas simple pour le moment. On essaie d'améliorer ça pour dominer plus l'adversaire une fois qu'on a le ballon. On y va étape par étape. Il faut qu'on arrive à trouver le bon tempo dans chaque situation. Il faut arriver à créer des espaces, savoir quand il faut accélérer ou ralentir le jeu. Le PSG ne nous laissait pas le temps de créer des espaces. J'ai envie de le mettre de côté et j'espère que ce sera différent pour nos prochains matches."

Plus de concurrence désormais

Avec des arrivées tardives ( Schmidt , Begraoui) ou des pépins physiques (Gelabert), le coach n'a pas pu compter de suite sur la totalité d'un effectif à 100%. On arrive désormais à un point où tout le monde est au même niveau selon Carles Martinez Novell. De quoi rebattre quelques cartes ? "Je suis heureux parce que nous avons plus de joueurs prêts à postuler désormais. Dans les premières semaines, il y avait des arrivées tardives ou des blessés. Je suis content de ceux qui pouvaient jouer mais là, j'ai 21 ou 22 joueurs à disposition et à niveau. L'équipe est prête désormais pour une plus grande rotation. J'ai plus d'opportunités, pas simplement 11 joueurs."

On verra si Carles Martinez Novell effectue une plus grande rotation avant et pendant le match ce dimanche à Strasbourg. Rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie à 15 heures.