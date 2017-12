Bordeaux, France

C’était l'occasion de faire le plein de bonnes ondes, avant le match de ce mercredi soir contre Epinal en Ligue Magnus. Les hockeyeurs bordelais, alias les Boxers, étaient à la patinoire de Mériadeck ce mardi après-midi pour une séance de patinage un peu spéciale, au milieu de leur public. "C’est l’occasion de les voir patiner de plus près", s’enthousiasme Zoé, 19 ans. "J’ai déjà croisé les joueurs quelques fois après les matchs, mais ils ne sont pas toujours dans les meilleures conditions pour discuter, surtout quand ils ont perdu. Aujourd’hui ils sont très disponibles, ils ont le sourire. C’est un bon moment pour tout le monde", confirme Jonathan, un fan des Boxers venu exprès à la patinoire.

Surplus de motivation pour les joueurs

Les Boxers se relaient pour patiner et donner quelques conseils à leurs apprentis d’un jour. Peter Valier, l’un des attaquants, est ravi de cette récréation entre deux matchs, avec les supporters : "On se sent soutenus, aimés. C’est de la motivation supplémentaire pour les matchs", assure le hockeyeur. Pour celui de ce mercredi, en tout cas, les Boxers auront mis toutes les chances de leur côté.