Les cannelés de Carl le caennais conquierent Sidney

Carl est supporter du SM Caen et s'est fait connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Caengourou. Il vit depuis sept ans à Sidney en Australie. Faute de pouvoir exercer son travail pendant la pandémie, il s'est lancé dans la production et la vente de cannelés maison. Et ça marche.