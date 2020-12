Ligue 2 : les Chamois Niortais avec Conté et toujours sans Jacob à Auxerre

Gros déplacement en vue pour les Chamois. Niort se déplace sur la pelouse d'Auxerre ce samedi à 19h. Une équipe de l'AJA qui n'a plus perdu depuis six matches et qui constitue donc un nouveau gros morceau pour les Niortais après Toulouse et Clermont.

"Il faut qu'on maintienne la même énergie que sur les deux derniers matches. Notre animation défensive contre Clermont a été une grosse satisfaction. C'est très positif. L'adversaire a eu la possession mais n'a quasiment pas eu d'occasions. Quand on ne prend pas de but au football, on a en général plus de chance pour l'emporter..." a résumé l'entraîneur niortais Sébastien Desabre à la veille de la rencontre.

Le groupe niortais : Michel, Braat - Moutachy, Paro, Kilama, Passi, Yongwa, Conté, Vallier - Louiserre, Kemen, Doukansy, Bourhane, Boutobba, Lebeau, Konaté - Ba, Mendes

Coup d'envoi du direct dès 18h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr avec la composition des équipes et les dernières infos avant le match.