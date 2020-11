Les Chamois battent Sochaux 4-3 et remontent sur le podium de la Ligue 2

Après Guingamp et Le Havre, Sochaux. Décidément, les Chamois aiment les déplacements chez des gros clubs de Ligue 2. Niort a ajouté une belle équipe à son tableau de chasse en venant à bout du FC Sochaux-Montbéliard (4-3) ce samedi dans un stade Bonal à huis clos mais pas sans but, ni suspense.

Les Niortais ont débuté idéalement en ouvrant la marque dès la 9ème minute par Bilal Boutobba, toujours aussi juste techniquement, et qui a enfin débloquer son compteur avec les Chamois de la tête. Dylan Louiserre a fait le break à la 29ème après une frappe repoussée d'Ibnou Ba.

Retour gagnant pour Conté et belle première de Vallier

Pas le temps de fanfaronner pour autant. Le capitaine niortais a commis une faute dans la surface trois minutes plus tard, permettant à Bryan Lasne de relancer les siens sur penalty (2-1), même si Mathieu Michel avait plongé du bon côté.

Au retour des vestiaires, c'est Ibnou Ba qui a pris les choses en main avec un délicieux lob sur Maxence Prévot à la 66ème. Le portier sochalien qui allait être mystifié deux minutes plus tard par l'intenable Dylan Louiserre d'une frappe croisée ras de terre (4-1).

Une fin de match crispante mais un épilogue heureux

La fin de match tranquille allait devenir irrespirable quand à deux reprises, le capitaine sochalien Gaétan Weissbeck a marqué, de la tête puis d'un retourné acrobatique (80 et 84ème minute). Mais la sortie de Yongwa et l'entrée de Bena au milieu ont permis de tenir jusqu'au coup de sifflet final. Victoire niortaise ! Après un quart de championnat, les Chamois sont dans le top 3 (et comme Grenoble avec un match en moins).

A noter le beau retour d'Ibrahima Conté qui est apparu à son avantage un an après sa deuxième blessure aux croisés. Lenny Vallier a aussi régalé pour sa première titularisation sur l'aile gauche en remplacement de Valentin Jacob, heureux papa resté à Niort auprès de sa famille.

Prochain match pour Niort dans quinze jours, après la trêve internationale, avec la réception de Dunkerque le 21 novembre.