Les Chamois concèdent le nul 1-1 contre Nancy

Sissoko a eu beau marquer son 15ème but cette saison et s’être un peu plus rapproché du record du plus grand nombre de buts inscrits sur une saison avec Niort, les Chamois n’ont pas su capitaliser sur cette réalisation. A la 80ème, alors que Nancy poussait davantage, suite à un débordement de Marchetti dans la surface, la défense niortaise a concédé un penalty suite à une faute de Thibault Vion.

Au classement, Niort reste 18ème mais se retrouve désormais à deux points du Paris FC, 17ème.