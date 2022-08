Les Chamois niortais à la recherche d'un nouvel entraîneur après le départ de Sébastien Desabre

Niort se cherche un nouveau coach après les rebondissements du week-end et la nomination de Sébastien Desabre comme sélectionneur de la République démocratique du Congo. Mikaël Hanouna, le directeur général des Chamois niortais a fait le point ce lundi lors d'une conférence de presse.

C'est l'heure de l'après-Desabre aux Chamois niortais. Pas encore de nouveau coach annoncé, la nouvelle pourrait arriver "entre 48 heures et trois semaines", indique Mikaël Hanouna. Le directeur général des Chamois niortais a tenu une conférence de presse ce lundi 8 août.

Une chose est sûre, le contrat avec Sébastien Desabre est officiellement résilié, lui qui prend donc la tête de la sélection de la République démocratique du Congo. La nouvelle annoncée par la fédération congolaise ce samedi 6 août quelques heures avant le premier match à domicile de la saison de Niort a provoqué un sacré imbroglio.

Je pensais à un canular, je me demandais si le 1er avril au Congo c'était pas le 6 août

Mickaël Hanouna a appris l'information samedi comme tout le monde. "Je pensais à un canular, je me demandais si le 1er avril au Congo c'était pas le 6 août", lance-t-il. Le directeur général des Chamois raconte avoir été "très surpris. Le timing était vraiment très très mauvais, c'était un manque de considération envers le club. Et on n'a jamais été contacté pour une opération quelle qu'elle soit".

Sébastien Desabre était encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Chamois et le club discutait de sa prolongation. Mikaël Hanouna savait que "son rêve a toujours été d'entraîner une sélection et d'éventuellement emmener une équipe africaine à la Coupe du monde. Entre le rêve et la réalité il y a un process".

On a une short-list de trois ou quatre noms

Place maintenant à la recherche d'un nouveau coach. "On a une short-list de trois ou quatre noms et on a commencé les rencontres", explique Mikaël Hanouna.

Dans cette short-list, Benoit Tavenot, ex-entraineur adjoint de Metz présent ce lundi à Niort. "Il est "Niort-compatible. Il est en très bonne place sur la liste, on aime beaucoup son profil, il a été directeur du centre de formation à Bastia, entraîneur adjoint, il a le diplôme d'entraîneur professionnel et il est à un stade dans sa carrière où il a envie de montrer sa valeur en dirigeant une équipe première", précise le dirigeant niortais.

En attendant la fumée blanche, ce sont les adjoints Arnaud Gonzalez et Ande Dona Ndoh qui prennent en main la préparation de l'équipe avant la 3e journée de Ligue 2 et le déplacement ce samedi 13 août chez un ancien club de Ligue 1, Bordeaux.