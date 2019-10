Les Chamois niortais accueillent Toulouse en 16èmes de finale de la coupe de la Ligue

Niort, France

Les Chamois niortais vont tenter de poursuivre l'aventure en Coupe de la Ligue. Les footballeurs des Deux-Sèvres affrontent en 16èmes de finale Toulouse, pensionnaire de Ligue 1. Le match débute à 21h05 au stade René Gaillard. Il sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou.

Le bon moment pour se relancer ?

Niort, sans victoire ces six derniers matches, battu au Mans vendredi dernier, espère bien repartir de l'avant. "On est dans une période beaucoup moins faste qu'en début de saison et il faut tout faire pour relancer la mécanique et retrouver le gout de la réussite", explique Pascal Plancque l'entraîneur niortais.

Et si c'était là, lors de ce match couperet, le bon moment de se relancer ? "Toutes les occasions sont bonnes. Au Mans aussi c'était une belle occasion. Après, effectivement, la perspective de se frotter à une équipe de Ligue 1, ça sort de l'ordinaire et ça créé une certaine excitation, une motivation différente", estime le coach.

Toulouse, 17e de Ligue 1, fera de son côté le voyage sans de nombreux joueurs, blessés. Les Toulousains qui ont depuis peu un nouvel entraîneur, Antoine Kombouaré. "Je ne sais pas quelle équipe ils vont présenter mais pour bien connaître Antoine, c'est un gros compétiteur et on aura une équipe de Toulouse devant nous qui sera très mobilisée", précise Pascal Plancque.

Saturnin Allagbe dans les buts niortais ?

Pascal Plancque va faire tourner son effectif. "On ne peut pas jouer les trois matches de la semaine avec les onze mêmes joueurs". Il faut aussi composer en fonction des bobos. Mathieu Sans, le capitaine, et Brahim Konate se sont blessés lors du match de vendredi dernier. Paro, Conte, Lapis, Koyalipou et Djigla sont toujours indisponibles.

L'entraîneur des Chamois laisse entendre qu'il pourrait choisir de mettre Saturnin Allagbe dans les buts, le gardien numéro 1 dont l'erreur de jeu a fait chuter Niort au Mans. "Je considère que quand on tombe de vélo, il faut remonter le plus vite possible".