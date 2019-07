Les Chamois Niortais attaquent la nouvelle saison de Ligue 2 face à Troyes

Niort se prépare à aborder sa huitième saison consécutive en Ligue 2 avec envie et ambition. Premier test grandeur nature face à Troyes qui a terminé 3ème lors du précédent exercice en mai dernier.

Niort - France

C'est une nouvelle page qui s'ouvre, et elle est encore blanche. Alors forcément, malgré la canicule qui a contraint à quelques adaptations lors des séances cette semaine, les Chamois abordent ce nouveau championnat avec "appétit".

Le président Karim Fradin ne fait pas dans la langue de bois : "Je n'aime pas parler de maintien parce que c'est évident pour tous les clubs. Mais si on peut se hisser dans la première partie de tableau, pourquoi pas. Une saison chasse l'autre. Et on est content que la précédente soit terminée".

Le Top 10 en ligne de mire

Pour la première fois depuis la remontée du club en Ligue 2 en 2012, le club n'aura pas d'encadrement de sa masse salariale. "Les efforts ont été poursuivis sur la masse salariale, et cela paie" se félicite le président. Autre motif de satisfaction : le renouvellement des partenariats, assurés pour l'heure à 95%.

La vie sans Dona Ndoh

Sur le plan sportif, Mickaël Hanouna, directeur du secteur, fait le point : "Le recrutement est à priori terminé. A une inconnue près, il ne devrait pas y avoir d'autres départs. On a consolidé chaque ligne avec la prolongation d'Allagbé dans les buts, le recrutement de Passi en défense, les arrivées de Kemen au milieu et de Sissoko en attaque".

Sur le front de l'attaque, il faudra apprendre à vivre sans le meilleur attaquant du club, Ande Dona Ndoh, parti. Koné aura sa chance, tout comme Sissoko, Koyalipou ou Pedro, absents ce vendredi, mais que le club espère récupérer au plus vite.

Le groupe niortais face à Troyes

Braat, Pauchet – Dacosta, Vion, Paro, Sans, Passi, Fontani – Louiserre, Kemen, Konaté, Bena, Bourhane, Jacob, Léautey – Autchanga, Zoumana Koné, Baroan.