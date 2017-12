Niort, France

Après leur défaite face à Reims, le leader, le 8 décembre dernier, les Chamois niortais, vont tenter de finir l'année sur une bonne note. Les footballeurs deux-sévriens se déplacent au Havre, ce vendredi soir, pour la 19e journée de Ligue 2. "On a toujours une déception par rapport au week-end dernier. Les points qu'on a perdu à domicile, il va falloir aller les chercher à l'extérieur, en l’occurrence au Havre", commente Denis Renaud, l'entraîneur niortais.

Un match qui s'annonce "pimenté"

Mais la tâche des Chamois, 11e au classement, ne sera pas simple. D'abord parce que Le Havre, 4e, est un adversaire "de qualité, qui n'a jamais connu la défaite, pour l'instant, à domicile", note Denis Renaud. "Ce sera une équipe qui sera présente pour jouer la montée en Ligue 1", poursuit le coach.

Les Deux-Sévriens qui vont devoir faire avec beaucoup d'absents. Entre les blessés - Desmas, Bueno, Vion, Brison, Sans, Djigla - et les suspendus - Roye et Dembele. "On va essayer de trouver des solutions pour poser des problèmes à cette équipe. En tout cas comme d'habitude, on y va pas défaitiste", assure l'entraîneur.

Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures. Après ce match, le retour de la Ligue 2 ce sera le 12 janvier et la réception de Nancy. Les Chamois niortais qui avant cela joueront en 32e de finale de la Coupe de France le 6 janvier face à Guingamp.