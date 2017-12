Les Chamois niortais au Stade Bordelais pour une place en 32e de finale de la Coupe de France

C'est le 8e tour de la Coupe de France. Les Chamois niortais se déplacent sur la pelouse du Stade Bordelais, au Bouscat, ce samedi soir à 18h. Objectif : se qualifier pour les 32e de finale, tour qui marque l'entrée en lice des équipes de Ligue 1.

C'est une place en 32e de finale de la Coupe de France qui se joue ce samedi soir entre les Chamois niortais et le Stade Bordelais. Un rendez-vous que Denis Renaud l’entraîneur des Chamois ne veut pas manquer. "C'est le tour avant que les équipes de Ligue 1 rentrent. Après derrière tu sais que tu peux rêver. On est à une marche près, je sais qu'elle va être compliquée mais on va tout faire pour passer", insiste le technicien niortais. Car même s'il est "difficile de faire deux épopées deux années de suite, j'espère que le fait d'avoir joué un 8e de finale contre le PSG l'an dernier va nous donner des envies d'y re-goûter. Ce sont des matches tellement particuliers pour tout le monde".

"On sait que c'est une équipe qui va vouloir faire un coup", Denis Renaud, l'entraîneur niortais

Des Chamois qui viennent d'enchaîner deux victoires en Ligue 2 face au Gazélec Ajaccio et à Châteauroux. "On est bien, on est en confiance, mais attention à ne pas prendre ce match à la légère", estime Antoine Leautey, le milieu de terrain niortais. Le Stade Bordelais évolue en National 2, deux divisions en dessous des Deux-Sévriens. "C'est une équipe qui possède des joueurs d'expérience, qui sont relativement habitués à ce genre de match de coupe", note Denis Renaud. "On sait que c'est une équipe qui va vouloir faire un coup", poursuit-il.

Et une équipe qui n'évoque pas que de bons souvenirs. Aux Chamois d'abord. Ils avaient été éliminés par le Stade Bordelais lors de la Coupe de France 2012-2013, au 8e tour justement. Et au tour suivant, les Girondins avaient sorti Carquefou, équipe entraînée par un certain... Denis Renaud. Mission des Chamois donc : faire que l'histoire ne se répète pas. Réponse à partir de 18h.