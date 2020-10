Les Chamois Niortais battent Caen 3-0 et s'emparent de la deuxième place de la Ligue 2

Auteurs d'un match plein, les Chamois ont dominé et muselé l'équipe de Caen et s'imposent avec la manière. Ils renouent avec le succès et remontent sur le podium. Ils sont désormais dauphin, à deux points du leader, le Paris FC.