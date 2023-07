Les Chamois Niortais débuteront la prochaine saison de National par la réception d'Avranches le 11 août

Il était attendu, il est enfin arrivé. Le calendrier de la prochaine saison de National a été dévoilé. Niort débute par la réception d'Avranches, 9ème du dernier exercice de la division, le 11 août. La semaine suivante, déplacement à Gaston-Petit pour un retour du derby contre le "voisin" castelroussin puis accueil de Villefranche, l'ancien barragiste écarté in extremis en 2021.

Parmi les "affiches" à ne pas manquer à René-Gaillard entre anciens pensionnaires de Ligue 2, notons la réception de Dijon le 29 septembre, celle du Red Star le 3 novembre, de Nancy le 9 février et de Nîmes le 15 mars. Les Chamois termineront la saison par la réception du Mans le 10 mai et un déplacement à Avranches lors de la 34ème et dernière journée.

34 journées, deux montées et six descentes

Un calendrier partiellement incomplet puisqu'on attend toujours de savoir qui de Sochaux ou Annecy sera le 18ème et dernier club engagé.

À la clé, deux montées en Ligue 2 pour les deux premiers du classement, mais aussi six relégations pour équipes classées de la 13ème à la 18ème places, dans le cadre de la réforme en cours des championnats nationaux, initiée en 2022-2023.

Parmi les forces en présence, notamment, quatre promus de National 2, le FC Rouen, le SA Épinal, le Marignane-Gignac Côte Bleue FC et le GOAL FC (fusion d'Ambérieux-en-Dombes, Chasselay et Monts-d'Or, trois clubs au Nord de Lyon).

D'ici un peu plus d'un mois, la succession de l'US Concarneau, champion 2023, sera donc officiellement ouverte.