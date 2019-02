Les Chamois niortais doivent se contenter du match nul face à Nancy

Match nul 1 partout ce vendredi soir à René Gaillard entre les Chamois niortais et Nancy. Beaucoup d'occasions manquées et des Deux-Sévriens réduits à 10 dans ce match de la 23e journée de Ligue 2 de football.

Niort, France

Toujours pas de victoire en 2019 pour les Chamois niortais. Les footballeurs deux-sévriens ont fait match nul hier soir 1 partout face à Nancy au stade René Gaillard. Les Chamois réduits à 10 contre 11 au bout de 35 minutes de jeu et l'expulsion du défenseur Cyriaque Rivieyran. Ce sont les Lorrains qui ouvrent le score en seconde période, (66'). Ils ne mèneront que quelques minutes. Les hommes de Pascal Plancque égalisent (89') grâce à un but de l'attaquant Adrian Dabasse.

Les Chamois ont raté de grosses occasions, notamment en première mi-temps. "C'est énervant, c'est frustrant", commente le coach niortais Pascal Plancque. "Pourtant on travaille devant le but. Après on a déjà le mérite de se créer des occasions. Mais le ratio occasions/buts marqués est vraiment très faible".

Au classement, les Deux-Sévriens restent 10e.

Hommage à Emiliano Sala

A la 9e minute du match, les supporters des Chamois niortais ont scandé "Sala, Sala". Hommage au joueur disparu Emiliano Sala, porteur du numéro 9. Les maillots des joueurs niortais étaient également tous floqués avec le nom de Sala.