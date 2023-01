Les Chamois Niortais éliminés de la coupe de France par Auxerre

La première minute de jeu laissait entrevoir l'espoir d'une soirée emballante : entrée dans la surface de Bilal Boutobba, passe en retrait et frappe cadrée de Moataz Zemzemi. Quatre-vingts secondes après le coup d'envoi, le gardien de l'AJA s'employait pour détourner le tir in extremis d'une claquette miraculeuse.

Mais le temps fort niortais de ce seizièmes de finale de coupe de France ne durera pas plus d'un quart d'heure. Auxerre va finalement prendre l'ascendant, la possession puis s'offrir ses premières véritables occasions passées la demi-heure de jeu.

A la 38ème, Gaëtan Perrin élimine plusieurs joueurs et ouvre le score d'une frappe croisée. Quatre minutes plus tard, c'est Nuno da Costa, l'attaquant cap-verdien de l'AJA qui l'imite. Au retour des vestiaires, malgré trois changements, le staff des Chamois assiste impuissant à la 64ème au troisième but de la tête de Matthis Abline, la recrue prêtée par Rennes. Gaëtan Perrin s'offre un doublé trois minutes plus tard. 4-0, score final. L'une des plus lourdes éliminations de Niort en coupe de France.

Retour au championnat dès samedi prochain avec un déplacement à Nîmes, la lanterne rouge. Match capital dans la course au maintien.