Les Chamois Niortais éliminés de la coupe Gambardella pour infraction au règlement

Les espoirs de Niort n'iront pas plus loin en coupe Gambardella. Nets vainqueurs de Secondigny (4-0) lors du dernier tour de la compétition, ils ont match perdu sur tapis vert pour avoir aligné des joueurs U17 Nationaux. Les amateurs ont déposé une réserve, acceptée par la ligue.

La douche froide pour les espoirs des Chamois Niortais. Ils sont éliminés de la coupe Gambardella. L'information, dévoilée par nos confrères de la Nouvelle République, a été confirmée par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Elimination sur tapis vert. Ils ont match perdu (3-0) malgré leur victoire contre Secondigny. Le club amateur avait déposé une réserve suite à l'utilisation de joueurs U17 nationaux côté niortais.

Quatre joueurs qui évoluent cette saison dans ce championnat ont été alignés. Or, cette catégorie est supérieure d'un point de vue réglementaire au niveau des footballeurs censés participer à la Gambardella. Une application stricte du règlement qui estime qu'il y a eu inéquité sportive et qui conduit à la fin de l'aventure pour Niort dans cette compétition. Décidément, cette saison, les Chamois et les coupes*, c'est une histoire contrariée...

*Les pros sont exclus de la coupe de France 2021-2022 à la suite d'une sanction prise par la DNCG en raison du non-respect de la procédure de contrôle avant concrétisation du changement d’actionnaire de référence du club intervenu en août 2020.