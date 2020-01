Eliminés par des amateurs de La Réunion, les Chamois Niortais quittent la Coupe de France par la petite porte

Niort, France

C'est terminé pour les Chamois Niortais. Les joueurs de Pascal Plancque n'iront pas plus loin en Coupe de France : ils se sont fait éliminer ce samedi lors des 32e de finale 2-1.

Leurs adversaires : les Réunionnais de la Saint-Pierroise. Un club amateur qui évolue en R1, soit quatre divisions en dessous des deux-sévriens qui eux sont en Ligue 2.

2-1 pour la JS Saint-Pierroise

A la mi-temps, le score était de 0-0. C'est Gérard Hubert de la JS Saint-Pierroise qui ouvre le score à la 59e minute de jeu, après la reprise. Le Chamois Zoumana Koné égalise quatre minutes plus tard. C'est finalement Ryan Ponti qui marque le deuxième but pour les Réunionnais à la 76e minute, le but de la victoire. Les Chamois ne parviennent pas à remonter.

Pour fêter la victoire, les Réunionnais présents ont envahi le terrain. La JS Saint-Pierroise va donc continuer en Coupe de France, tandis que les Chamois vont raccrocher les crampons. C'est la première fois qu'un club réunionnais se qualifie pour les 16e de finale.

Les Chamois, eux, vont devoir se reprendre d'ici vendredi prochain : ils accueillent Le Havre pour le championnat de Ligue 2.