Niort, France

Le mercato hivernal des Chamois niortais a surtout été marqué par un départ. Celui de Romain Grange pour Charleroi en Belgique, début janvier. Le milieu de terrain était la pièce maîtresse de l'équipe niortaise. Un départ qui a suscité de "l'incompréhension" reconnaît Karim Fradin, le président du directoire des Chamois niortais. "Ce n'était pas prévu. On l'a laissé partir pour des raisons humaines, on a été sensibilisés à son discours, à ses envies de départ. Ce n'est pas pour une raison économique", précise Karim Fradin.

Le club deux-sévrien a eu une piste pour le remplacer. "Un garçon en capacité de jouer à tous les postes offensifs avec un bon pied comme Romain", détaille Karim Fradin. Il n'en dira pas plus sur l'identité de ce joueur. Joueur qui finalement "a préféré rester six mois de plus dans son club". Une seule recrue donc lors de ce mercato : le gardien Alexandre Olliero prêté par le FC Nantes. Et la signature du premier contrat pro du jeune attaquant Goduine Koyalipou formé aux Chamois.

"Aujourd'hui, on n'est pas en capacité parfois d'accueillir les joueurs que l'on souhaite par rapport à nos infrastructures", Karim Fradin

Le problème pour Karim Fradin c'est que Niort n'a pas aujourd'hui "le standing" pour garder des joueurs comme Grange et avant lui Sambia ou Bronn. Le nouveau stade est donc attendu avec impatience.

Les Chamois qui ont reçu d'autres sollicitations pour trois joueurs dans les 48 dernières heures du mercato. Refusées. "On est aussi en capacité de dire non quand quand on met en danger l'équilibre de l'équipe, surtout à la fin du mercato, quand on ne pouvait pas se retourner", commente le président du directoire.

Karim Fradin a également évoqué le dossier Didier Lamkel Zé, mis à pied pour raisons disciplinaires depuis fin janvier. Le jeune attaquant a été approché par de grands clubs étrangers. "Il a commis un petit dérapage suite à ces sollicitations". Pas de date de retour avancée dans le groupe pro.