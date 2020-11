Ligue 2 : Les Chamois Niortais osent dans la ville rose mais perdent 2-1 à Toulouse

Niort n'a pas réussi à se ressaisir lors de la 12ème journée de Ligue 2. Habitués des coups à l'extérieur chez des prétendants à la montée, les Chamois n'ont pas récidivé sur le pelouse de Toulouse ce samedi après-midi.

Ils avaient pourtant réalisé un début de match idéal avec l'ouverture rapide du score par l'incontournable Pape Ibnou Ba (son sixième but cette saison) dès la 6ème. Le Sénégalais reprenait un centre parfait de Moutachy. Sa tête décroisée ne laissait aucune chance au portier adversaire.

Les Violets allaient répondre quatre minutes plus tard par Branco Van den Boomen qui enroulait une frappe du droit à l'entrée de la surface. Imparable. Les Chamois regagneront les vestaires à la pause avec un avantage en terme d'occasions (7 tirs contre 4) mais sans avance au tableua d'affichage.

La seconde période allait être plus équilibrée et serrée. Jusqu'à ce but de Rhys Healey à la 79ème minute. Servi dans la profondeur, l'attaquant britannique du TFC a fait parler son sang-froid et son réalisme pour aligner Mathieu Michel.

Les entrées de Kemen (sur le banc au coup d'envoi) et Boutobba en fin de rencontre n'ont pas renversé la donne. Niort tombe avec les honneurs et de belles perspectives derrière avec cette défense à cinq intéressante et un retour solide de Bryan Passi, deux facteurs qui ont apporté de la stabilité malgré les deux buts encore encaissés.

Pas le temps de cogiter, il faut tout de suite rebondir et se tourner vers la réception de Clermont dans trois jours à René-Gaillard.