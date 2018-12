Les Chamois niortais "prennent acte de l'absence de Patrice Lair"

Niort, France

Après le départ surprise de l'entraîneur des Chamois niortais Patrice Lair, la direction du club a organisé une conférence de presse ce mercredi après-midi. "Je sens que vous allez être déçus", glisse Karim Fradin, le président des Chamois niortais avant de s'approcher des micros.

Peu d'informations, en effet, lors de ce rendez-vous avec les journalistes. "On prend acte de l'absence de Patrice à l'entraînement depuis hier [mardi] matin", déclare Karim Fradin. "On ne peut que subir les choses. On a une échéance importante vendredi. On est à deux jours d'un match contre le FC Lorient qui est un concurrent direct pour une place sur le podium, à deux matches de la trêve. On va quand même essayer de le préparer de la meilleure des façons mais ce n'est pas simple sans entraîneur". Karim Fradin précise n'avoir reçu aucune notification officielle du départ du coach.

Patrice Lair est venu me voir dans mon bureau mardi avant l'entraînement pour me dire qu'il s'en allait pour des raisons personnelles

Le président des Chamois avoue avoir été "surpris. Patrice Lair est venu me voir dans mon bureau mardi avant l'entraînement pour me dire qu'il s'en allait pour des raisons personnelles, je ne peux pas faire plus de commentaires. Je pense qu'il y a des choses internes au club et des choses personnelles". C'est l'adjoint, Jean-Philippe Faure, qui a pris en charge l'équipe en charge depuis mardi.