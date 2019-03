Les Chamois niortais reçoivent le leader Metz, un match à vivre sur France Bleu Poitou

Niort, France

Les Chamois niortais face au leader de Ligue 2 Metz. C'est le belle affiche de ce vendredi au stade René Gaillard. 29e journée du championnat. Un match que vous pourrez vivre en intégralité sur France Bleu Poitou, à partir de 19h30.

"L'envie de se frotter à ce qui se fait de meilleur"

Le défi est de taille pour les footballeurs deux-sévriens qui n'ont plus gagné depuis 11 matches (sept nuls et quatre défaites). La dernière victoire en championnat remonte au 4 décembre, il y a... plus de trois mois. La réception de Metz, l'entraîneur niortais Pascal Plancque l'aborde "avec beaucoup d'ambition et l'envie de se frotter à ce qui se fait de meilleur". Mais il y a des matches nuls encourageants comme ce bon point ramené du Paris FC vendredi dernier. Les Chamois n'ont pas pris de but lors de leurs deux derniers matches. "Ce sont des bases intéressantes pour pouvoir espérer des lendemains meilleurs", estime Pascal Plancque.

Face à Metz, "il faudra être solidaires car c'est une très bonne équipe. Ils ont de très bons joueurs, offensivement et défensivement", souligne le milieu de terrain niortais Dylan Louiserre. Des Chamois qui doivent encore faire avec une infirmerie bien remplie. Le défenseur Issouf Paro vient de la rejoindre, il s'est fait une entorse au genou lors du dernier match.

Niort-Metz, coup d'envoi est à 20 heures.