Les Chamois Niortais remportent leur premier match de Ligue 2 à Annecy (2-1)

Yanis Merdji puis Bilal Boutobba (sur penalty) ont marqué en première période, permettant à Niort de réaliser une première période parfaite. La suite a été plus compliquée avec la sortie sur blessure du capitaine Charles Kaboré et la réduction du score d'Arnold Temanfo. Mais Niort a tenu bon.

Débuts gagnants pour les Chamois dans ce nouveau championnat de Ligue 2. A l'expérience, avec beaucoup de solidarité, les footballeurs poitevins sont allés chercher - avec plus de difficulté (mais aussi plus de mérite) que ne le laissait penser la première période - un succès qui lance parfaitement leur saison.

Bousculés sur la première moitié de la rencontre, Niort a fait le dos rond (merci Mathieu Michel qui gagne son premier duel d'entrée contre Kévin Farade) avant de porter deux estocades avec sang-froid, profitant de deux erreurs individuelles de l'adversaire.

Sur la première, Bilal Boutobba aurait pu s'offrir un but tout seul, mais c'est Yanis Merdji qui pousse la balle au fond (29ème). Sur la seconde, le même Boutobba convertit le penalty accordé pour une faute dans la surface sur Lenny Vallier (39ème). 2-0 à la mi-temps. L'abonné de la Ligue 2 (31 saisons depuis 1994) donnait la leçon au promu.

Mais la chaleur, la fatigue niortaise en seconde période, la fougue des Haut-Savoyards poussés par plus de 5.000 spectateurs allaient épicer une fin de rencontre qui semblait écrite d'avance. La réduction du score, alors que Niort baissait de rythme, d'Arnold Temanfo relançait l'espoir du peuple rouge. La sortie sur blessure du capitaine des Chamois Charles Kaboré démontrait que la fortune avait changé de camp.

Mais l'expérience ne fait pas tout. Et en fin de rencontre, les Chamois ont dû démontrer une autre qualité, qui est la marque des équipes qui voyagent loin, la solidarité pour assurer la sauvegarde collective du résultat. Malgré quelques tentatives pour gagner du temps (carton jaune pour Mathieu Michel), on retiendra la bravoure et le sens du sacrifice de ce groupe, prêt à se battre, y compris quand les événements ne tournent pas en sa faveur.