Et de deux ! Deuxième victoire de suite pour les Chamois niortais. Ils s'imposent 4 buts à 2 face à Clermont ce vendredi soir pour la 2e journée de Ligue 2. Et commencent bien la saison à René Gaillard.

Niort, France

Après avoir battu le Red Star 2-1 la semaine dernière, les Chamois niortais confirment. Victoire 4 buts à 2 ce vendredi soir face à Clermont lors de la 2e journée de Ligue 2. De quoi ravir le public de René Gaillard pour ce premier match à domicile de la saison. Applaudissement et clapping après le coup de sifflet final.

Et un 2e clapping pour fêter la victoire des @ChamoisNiortais 4-2 face à Clermont #CNFCCF63#Ligue2pic.twitter.com/chFBjSsJqi — Noémie Guillotin (@NGFBPoitou) August 3, 2018

C'est Niort qui ouvre le score à la 28e minute avec un but du défenseur Florian Lapis. Mais Clermont égalise deux minutes plus tard. Les Auvergnats marquent un 2e but en début de seconde période. Les Deux-Sévriens réagissent. Niort revient au score grâce à une superbe frappe du milieu de terrain Antoine Léautey et prend l'avantage dix minutes plus tard avec un but d'Ibrahima Conte, défenseur. Le milieu Valentin Jacob marque le 4e but à 85e minute.

"Ils ont été à la hauteur, ils m'ont fait énormément plaisir", Patrice Lair le coach

"On a fait une petite première mi-temps", analyse Patrice Lair, l'entraîneur des Chamois niortais. "On était en retard sur tous les ballons, on manquait d'agressivité". Quelques changements de dispositifs, de joueurs aussi, les Chamois parviennent à renverser la vapeur. "Il y a le talent de certains joueurs, je leur dis chapeau !". Patrice Lair satisfait de commencer sur deux victoires.

Les Chamois niortais sont pour l'instant 2e au classement. "C'était très important qu'on gagne ce premier match à la maison pour le public, pour nous et pour essayer de fidéliser un peu les spectateurs". Prochain match des Deux-Sévriens vendredi prochain sur la pelouse de Grenoble.