Les Chamois Niortais s'inclinent 1-0 à Lens et passeront les fêtes en position de barragiste

Niort, France

Devant plus de 27.000 spectateurs, pour le dernier match de 2019, les Chamois ont tenu en échec les Sang et Or jusqu'à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, ils ont encaissé un but de Gaëtan Robail, sur un contre, à la 53ème minute.

L'expulsion d'un Lensois (Simon Banza) pour un tacle par derrière sur Olivier Kemen en fin de match n'a rien changé. Malgré vingt minutes en supériorité numérique, Niort n'a jamais réussi à égaliser.