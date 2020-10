Les Chamois Niortais s'inclinent 2-0 à Châteauroux

Niort a encaissé sa première défaite de la saison et perd sa place de leader. Sous le vent et la pluie, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas trouvé la solution. Kévin Tormin et Rémy Mulumba sur coup franc ont marqué pour Châteauroux.