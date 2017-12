Les Chamois Niortais s'inclinent 2-1 contre le leader Reims

Malgré un but inscrit après seulement une minute de jeu, les Chamois n'ont pu enrayer la froide et réaliste machine champenoise qui est assurée de terminer championne d'automne de la ligue 2.

Logique respectée : Niort s'incline face à Reims sur le score de 2-1. Une défaite face au leader lors du dernier match de l'année 2017 à René-Gaillard... Un revers un peu rageant quand on sait que c'est Niort qui a ouvert le score à la 1ère minute grâce à une tête de Lamkel Zé. Mais au retour des vestiaires, Reims a égalisé par Diego (49ème) puis enfoncer le clou avec Oudin (62ème).

"Plus fort dans l'efficacité"

L'entraîneur niortais Denis Renaud nourrissait des regrets à la fin de la rencontre. "Avec l'entame de la seconde période qu'on réalise, on se tire presque une balle dans le pied. On menait logiquement à la pause. Mais Reims n'est pas premier pour rien. On perd contre plus fort que nous dans la notion d'efficacité".

Dernier match de la phase aller au Havre

Au classement provisoire, Niort est désormais 11ème. Prochain match pour les Chamois dans une semaine avec un déplacement au Havre.