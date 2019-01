Les Chamois Niortais s'inclinent à Bergerac en 32e de finale de la Coupe de France

Niort, France

Les Chamois Niortais sont tombés face aux Périgourdins. Les footballeurs Deux-Sévriens se sont inclinés ce samedi 5 janvier à Bergerac, en 32e de finale de la Coupe de France, 2 buts à 1. Bergerac est pourtant une équipe qui évolue deux divisions en dessous des Chamois, en Nationale 2. Il y a deux ans, Bergerac avait déjà éliminé un autre club de ligue 2, Lens.

Les Chamois étaient diminués par l'absence de nombreux joueurs clefs, 5 sont blessés, un autre est suspendu.

Des buts marqués en première mi-temps

2.500 spectateurs étaient présents dans le stade Gaston Simounet pour encourager les deux équipes ce samedi après-midi. Niort a ouvert le score là la 15e minute de jeu avec un but de Zakaria Grich. Dans la foulée, à la 17e minute, le Périgourdin, Benoît Bisson égalise. Dix minutes plus tard, à la 27e minute, Bergerac marque un nouveau but grâce à Mehdi Belbachir. Les Chamois Niortais ont terminé la rencontré à dix joueurs car Ibrahima Conte a reçu un carton rouge.