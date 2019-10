Les Chamois niortais se déplacent à Nancy : un match à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou

10e journée de Ligue 2. Les Chamois niortais, 9e au classement, jouent sur la pelouse de Nancy, 12e ce vendredi soir. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou.

Niort, France

Les Chamois niortais vont tenter de rester invaincus à l'extérieur. Ce vendredi soir, ils se déplacent sur la pelouse de Nancy. 10e journée de Ligue 2. Les footballeurs deux-sévriens sont 9e au classement, les Lorrains 12e.

Les Chamois qui ont fait un match nul frustrant la semaine dernière en se faisant rattraper par Auxerre après avoir mené 2-0. A Nancy, les Chamois vont être confrontés à un autre style de jeu. "Nancy, c'est beaucoup plus basé sur l'intensité athlétique", note Pascal Plancque, l'entraîneur des Chamois niortais. "Il faut déjà être capable de rivaliser dans ce domaine-là. Et sur le plan offensif ils ont de super individualités".

Match à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou

La rencontre entre Niort et Nancy débute à 20h. Rendez-vous dès 19h45 avec William Giraud et Bruno Ahime pour vivre l'avant-match et la rencontre en intégralité.