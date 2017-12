Les Chamois Niortais se déplaceront à Guingamp pour les 32e de finale de la Coupe de France

Ils voulaient une équipe de Ligue 1, ils l'ont. Mais peut-être pas celle qu'ils espéraient, ni le fait de se déplacer. Les Chamois Niortais ont hérité d'un déplacement à Guingamp pour le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France.

Après le PSG l'an passé en 8e de finale, les footballeurs niortais héritent à nouveau d'un club de Ligue 1 en Coupe de France : Guingamp. Pas forcément le club qu'ils espéraient tirer, d'autant que le match est à l'extérieur.

C'est au stade du Roudourou, en Bretagne, que les Chamois joueront leur qualification. Un gros défi pour le président niortais, Karim Fradin. "La magie de la coupe de France, c'est que les petits sortent les gros. Sur ce tour-là, les petits ce sont nous. Donc, ce sera encore plus un exploit si on va gagner là-bas que le fait de les battre à domicile."

"Forcément, on aurait voulu offrir une belle fête à nos supporters", Denis Renaud, le coach niortais

Malgré tout, la déception est réelle de ne pas pouvoir jouer à domicile. "Une Ligue 1, c'est ce qu'on voulait, assure Denis Renaud. Mais bon, à l'extérieur, ce n'est pas pareil. Forcément, on aurait voulu offrir une belle fête à nos supporters. Donc, si on veut que René Gaillard retrouve les mêmes émotions que l'an passé avec le PSG, il faut passer ce tour. Et on le sait, ce sera compliqué, mais c'en sera d'autant plus beau si on créé la surprise."

La rencontre aura lieu le premier week-end de janvier, soit le samedi 6 ou le dimanche 7.