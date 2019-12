Les Chamois Niortais se qualifient pour les 32èmes de finale de la coupe de France en battant Cournon (2-0)

Auteurs d’une partie sérieuse et grâce à un doublé de Zoumana Koné, les Chamois ont battu Cournon, club de Régional 2, et poursuivent l’aventure en coupe.

Niort, France

Pascal Plancque avait promis des rotations. Promesse tenue avec un onze largement remanié au coup d’envoi de ce 8ème tour. Hormis Dacosta, aucun titulaire aligné contre Ajaccio n’a été reconduit sur la pelouse (bosselée) du stade Gardet de Cournon.

Léautey, Louiserre et Sissoko étant sur le banc, c’est l’Ivoirien Zoumana Koné qui a débuté en pointe. Une bonne idée puisque que l’attaquant a inscrit ses premiers buts avec les pros depuis son arrivée au club il y a un an. Le premier à la 20ème en coupant un centre de Dacosta. Le second, à la 58ème, de la tête, bien servi par Konaté au point de penalty.

Tirage au sort prévu lundi soir

Les amateurs de Cournon, valeureux, ne sont pas parvenus à retourner la situation malgré plusieurs occassions en fin de match, notamment une frappe de Mickaël Berthaud qui a terminé sur le poteau d’Enzo Pauchet.

Les Chamois connaîtront leur prochain adversaire lundi soir à l’issue du tirage au sort qui aura lieu à 20h45 à Rennes. Ce sera possiblement contre un club de Ligue 1 puisqu’ils entrent en lice à partir des 32èmes de finale.