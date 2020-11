Les Chamois Niortais se séparent de Guy Cotret, Eytan Hanouna devient président du club

"Le Conseil d’Administration du Chamois Niortais FC réuni ce jour a décidé de désigner Monsieur Eytan Hanouna en qualité de Président. Cette désignation fait suite à une volonté, exprimée par le Conseil, de simplifier la gouvernance du club en raison du contexte économique très incertain".

Dans un simple communiqué sur leur site Internet, les Chamois Niortais ont annoncé, sans jamais le nommer, le départ de Guy Cotret, président furtif du club, de fin août à début novembre.

Trois mois et puis s'en va

Ex-banquier d'affaires, membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle et ancien dirigeant de l'AJ Auxerre, il avait été choisi cet été après le départ de Karim Fradin et la reprise des Chamois par Eytan Hanouna pour "son expérience et sa connaissance du milieu".

Y a-t-il eu des divergences de point de vue entre lui et l'actionnaire majoritaire ? Ce qui est sûr, c'est que son passage éclair ne laissera pas une grande trace.

En interne, selon nos informations, l'idée de l'équipe dirigeante est de présider de manière encore plus directe aux destinées du club. Et de s'investir au sein des instances du foot français pour peser sur les discussions à venir, notamment le projet de refonte de la Ligue 1 et de la Ligue 2.