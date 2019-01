Les Chamois niortais tenus en échec par Grenoble : score final 1-1

Niort, France

Match nul samedi entre Niort et Grenbole, lors de la 21ème de ligue 2, avec pour score final 1-1. Les Chamois ont été tenus en échec sur leur pelouse, et n'ont toujours pas gagné de match en 2019. Ils ont pourtant dominé la rencontre avec 16 occasions sont 6 tirs cadrés. Les chamois restent pour le moment 8ème au classement général.

Le nouvel entraîneur Pascal Planques, pour qui c'était le premier match, tire un bilan mitigé de cette rencontre : "entre le nombre d'occasions procurées et le concédées on se dit qu'on doit gagner le match. J'ai des regrets, je trouve qu'on n'a pas bien géré la fin de match. Après on sait très bien que dans le foot vous pouvez dominer et ne pas gagner le match". Mais Pascal Planques reste optimiste pour la suite de la saison.