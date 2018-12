Les Chamois niortais terminent l'année 2018 sur un match nul face à Brest

Niort, France

Les Chamois niortais terminent l'année sur un match nul, 1 partout face à Brest ce vendredi soir. A ce stade de la 19e journée de Ligue 2, les Deux-Sévriens sont 5e au classement.

Ce sont les Deux-Sévriens qui ouvrent le score à la 38e minute avec un magnifique but de Zakaria Grich. Mais la joie est de courte durée puisque deux minutes plus tard, les Bretons égalisent grâce à Gaëtan Charbonnier.

"Les deux équipes n'avaient pas envie de perdre avant de partir en vacances", commente Jean-Philippe Faure, entraîneur par intérim des Chamois depuis le départ et le mise à pied de Patrice Lair. "On a attaqué prudemment mais en essayant quand même d'avoir la volonté de ressortir les ballons. Ça manquait un peu de jeu vers l'avant mais je ne voulais pas qu'on se précipite". Jean-Philippe Faure qui regrette l'égalisation rapide de Brest. "On avait fait le plus dur en marquant. Ça aurait été bien de rentrer à la mi-temps à 1-0".

Ce match nul permet aux Chamois d'avoir 32 points à la trêve. "On aurait signé au départ. On est reparti avec une équipe très jeune. Je pense que Patrice a mis des choses en place au niveau de la rigueur et du travail ça a servi. On va attendre la trêve voir comment la situation s'éclaircit", précise Jean-Philippe Faure. En tout cas sur ces 19 journées "je pense qu'on a pas volé grand chose. On a ce qu'on mérite".