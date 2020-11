Les Chamois partent à la pêche aux points contre Dunkerque

11ème journée de Ligue 2. Niort, 3ème, reçoit Dunkerque, 12ème, ce samedi. Avec l'envie de s'imposer enfin contre un promu. Et de bonifier le joli succès glané à Sochaux. Ce sera sans Valentin Jacob, forfait pour quinze jours.

C’est la reprise pour les Chamois après la trêve internationale. Niort, 3ème, reçoit le promu Dunkerque, 12ème, ce samedi soir à René-Gaillard. Après leur belle victoire à Sochaux, les Niortais vont tenter d’enchaîner face aux Nordistes. Gare toutefois à l’USLD. Les Dunkerquois réalisent un très joli début de saison avec seulement quatre points d’écart sur les Chamois et une victoire de différence (cinq pour Niort, quatre pour l’adversaire du soir).

Surtout, Niort a souvent du mal face aux « petits » du championnat. La preuve avec les revers contre Châteauroux et Pau. L’entraîneur deux-sévrien Sébastien Desabre aimerait bien que ça change. "On a vu de très belles choses contre des grosses écuries de Ligue 2, ce serait bien de réaliser les mêmes prestations face à des équipes soi-disant de moindre calibre, surtout que ce sont nos concurrents directs pour le maintien".

Niort-Grenoble le mardi 15 décembre

La rencontre aura une nouvelle fois lieu à huis clos et ce sera sans Valentin Jacob forfait pour quinze jours suite à une douleur au quadriceps et sans Quentin Bena qui souffre d’un problème ligamentaire au niveau du genou. Paro et Konaté sont en revanche de retour dans le groupe.

Niort-Dunkerque, coup d’envoi à 19h, à suivre dès 18h45 en direct et en intégralité à la radio et francebleu.fr

A noter, on connait la date de reprogrammation du match Niort-Grenoble. Ce sera le mardi 15 décembre à 20h.