Les Chamois reçoivent Valenciennes : Jacob de retour

A l'aller dans le Nord, les Chamois avaient obtenu le nul et fini le match à neuf. On espère que ce vendredi, la réception de Valenciennes tournera en faveur de Niort qui a cruellement besoin de points, alors que le club entre dans le dernier tiers du championnat.

26ème journée de Ligue 2. Niort, 18ème, reçoit Valenciennes, 8ème, ce soir à 20h au stade René-Gaillard. Des Chamois désormais à égalité de point avec le premier relégable, Le Mans... Et qui vont devoir se rattraper après la défaite encaissée à Grenoble (3-1). Un match avec Valentin Jacob, de retour de suspension.

Et le meneur niortais sera précieux face à cette formation de Valenciennes, une équipe qui n'a plus gagné depuis trois mois à l'extérieur mais toujours difficile à manœuvrer. Autre bonne nouvelle, l'infirmerie se vide petit à petit. Saturnin Allagbé a repris l'entraînement et Issouf Paro pourrait rapidement rejouer avec la réserve. Deux éléments que le staff deux-sévrien espère récupérer d'ici la mi-mars.

Niort-Valenciennes, coup d'envoi à 20h, à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr