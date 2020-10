Les Chamois recrutent le gardien Mathieu Michel et l'attaquant Joseph Mendes pour le dernier jour du mercato

C'est une fin de mercato animée après des mois de calme plat. Aussitôt la vente de Saturnin Allagbé confirmée à Dijon (le portier béninois était déjà dans les cages hier soir lors de la défaite 3-0 à Bordeaux), les dirigeants niortais ont décidé de se montrer offensif jusqu'au bout. En recrutant un remplaçant à Allagbé d'abord. Le gardien Mathieu Michel arrive en provenance d'Auxerre et il occupera le poste de numéro 1 dans les buts niortais.

Joseph Mendes quand il évoluait au Havre. © Maxppp - PHOTOPQR/L'YONNE REPUBLICAINE

L'autre recrue est une belle surprise et renforce un peu plus une attaque qui (sur le papier) sera très intéressante. Joseph Mendes, 29 ans, doit parapher un contrat dans la journée avec Niort. Passé par Grenoble, Epinal, Le Mans, Le Havre, la D2 anglaise (Reading) et l'AC Ajaccio, l'international guinéen, arrivé en fin de contrat en Corse, était sans club depuis le printemps. Il complète un front offensif déjà bien garni avec Ibnou Ba, et dans l'attente du retour de convalescence de Sissoko (en janvier à priori) après son opération du genou.