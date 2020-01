Les Chamois réduits à dix obtiennent le match nul 1-1 à Châteauroux

Niort, France

Les Chamois Niortais obtiennent un match nul à Châteauroux pour la première de Franck Passi sur le banc. Un partout, c’est le résultat ramené du déplacement dans le Berry. Niort a très bien débuté la rencontre en ouvrant le score à la 11ème minute grâce à une tête de Valentin Jacob.

Le même Jacob qui se faisait expulser à la 39ème suite à un deuxième carton jaune… A la 46ème, une faute de Dacosta dans la surface coûtait aux Niortais un penalty transformé par Romain Grange. Réduits à 10 pendant plus d’une mi-temps, les Chamois auront eu le mérite de tenir le score malgré la furia des locaux en toute fin de rencontre.

Un état d’esprit retrouvé

Au final, Franck Passi, expulsé à la mi-temps pour avoir demandé des explications aux arbitres, se contente de ce point glané dans l’Indre. "J'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des joueurs. Mais le scénario n'a pas été en notre faveur".

Le gardien niortais Quentin Braat, auteur d’une superbe parade et sauvé par sa transversale en fin de match, regrette le scénario de la rencontre mais savoure le point pris et l’état d’esprit conquérant retrouver : "Quand on regarde la tournure de la rencontre, on se dit que c'est un bon résultat. On a fait un bon début de match, avec un visage retrouvé".

BOB

Au classement, Niort stagne à la 18ème place mais reste au contact du Mans, premier non-relégable, à 2 points devant. Prochain match dans une semaine avec la réception du Paris FC, l’avant-dernier. Match à ne pas perdre !