Les Chamois renversent le Havre 1-0 dans le temps additionnel et prennent la tête de la Ligue 2 !

Cette fois, c'était un véritable gros test et les Chamois ont été à la hauteur. Niort a démontré que son beau début de saison n'était pas qu'un feu de paille en allant s'imposer ce samedi soir (1-0) sur la pelouse du Havre, prétendant à la montée.

Valentin Jacob a allumé la mèche à la 13ème minute avec une frappe qui est venue s'écraser sur la transversale. Au retour des vestiaires, les Poitevins ont été plus dangereux encore avec de nombreux raids, une pluie de tirs non cadrés et ce but refusé pour hors-jeu d'Ibnou Ba à la 59ème.

Explusion havraise à la 61ème minute

Deux minutes plus tard, le milieu havrais Mbemba, coupable d'une grosse faute sur Boutobba, écopait d'un carton rouge, réduisant son équipe à dix.

Dans la dernière demi-heure de jeu, largement dominateurs, les Chamois trouvaient les ressources pour continuer de pousser pour éviter un nul qui aurait été frustrant. Jusqu'au chef-d'oeuvre d'Olivier Kemen, une frappe limpide des 20 mètres qui a filé sous la transversale adverse, à la 92ème minute.

Coup de tonnerre dans le ciel normand, les Chamois remportent leur troisième victoire et prennent les commandes du classement de la Ligue 2.