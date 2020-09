Les Chamois s'imposent contre Nancy (1-0) et montent sur le podium

Grâce à un but de Pape Ibnou Ba, Niort a renversé une solide équipe de Nancy et arraché un succès qui valide le très bon début de saison des Chamois avec sept points pris sur neuf.

Les Chamois s'imposent à domicile contre Nancy ! Victoire 1-0 grâce à un but de Pape Ibnou Ba à la 55ème. Gênés en première période par une solide équipe lorraine, les Niortais sont finalement revenus après la mi-temps avec de nouvelles intentions.

Ils ont su concrétisé rapidement leurs velléités avec une passe en profondeur de Jacob convertie par Ba (deuxième but en trois matches pour l'attaquant sénégalais). Ensuite, les Poitevins ont su tenir le score et éviter une égalisation pour l'emporter et monter sur le podium de la Ligue 2.

"L'équipe a su faire preuve de maturité"

Pour l'entraîneur Sébastien Desabre, même s'il y a encore des améliorations à apporter, le bilan est naturellement bon : "On a été en difficulté au milieu de terrain en première période, ils ont été meilleurs que nous avec des joueurs techniques comme Bassi. On s'est mieux structurer sur la seconde mi-temps, on a été plus compact et on a accepté d'avoir un projet de jeu un peu moins ambitieux. On a réussi à contrer... Ce que je retiens, c'est la générosité des joueurs. On a plutôt bien gérer le scénario du match".

"On a su faire le dos rond et contrer quand il le fallait" analyse le milieu Olivier Kemen. "On est content, ce sont de bons matches à gagner. C'est bon pour le moral, on a su faire preuve de maturité". Prochain match désormais dans une semaine avec un déplacement au Havre, tombeur de Guingamp 3-0 ce samedi.