Les chiffres à retenir après le succès de l'OM face à Troyes (3-1) avec StatsOMP

L'OM reprend la 2e place de L1 après une soirée de 1res ! 1er but de la recrue Vitinha, le portugais inscrivant même un doublé. Et 1er succès au Vélodrome depuis plus de trois mois. Notre partenaire StatsOMP vous propose trois autres chiffres à retenir après le succès de l'OM face à Troyes (3-1).

Avec ses 63 486 spectateurs face à Troyes, le Vélodrome a passé le million de spectateurs en L1 . Un record à ce stade de la saison. © Maxppp - VALLAURI Nicolas StatsOMP retient des chiffres offensifs pour mettre en lumière le 19ème succès de la saison des footballeurs marseillais. ⓘ Publicité Notre partenaire, spécialiste des statistiques sur l'OM, retient la belle performance de l'attaquant Ünder, ou encore le nombre de frappes au but des olympiens, un record cette saison, avec 28 tirs (pour seulement 6 de cadrés). Les stats offensives de StatsOMP - oo Dans un stade Vélodrome à guichets fermés, l'OM bat aussi un nouveau record d'affluence cette saison. "Mister stats" est à retrouver tous les vendredis dans 100% OM, de 19h à 20h, sur France Bleu Provence.