Les chiffres qui illustrent le début de saison raté de l'OGC Nice

Après 12 matchs disputés en six semaines, le Gym se retrouve 13e en Ligue 1 avec la 19e attaque et une moyenne de point historiquement basse pour une équipe dirigée par Lucien Favre. Voici les chiffres qui illustrent ce début de saison très loin des attentes.

La troisième défaite de suite à la maison face à Angers dimanche (0-1) confirme les difficultés des Aiglons en ce début de saison. Le Gym se traîne à la 13e place du championnat, avec son attaque en berne et son effectif mouvant.

Le pire début de saison depuis 10 ans

Il faut remonter à l'année 2012, la première de Claude Puel sur le banc, pour trouver un OGC Nice qui ne comptait que huit points après huit journées. Les Aiglons s'étaient inclinés à Reims (3-1) lors de la 8e journée pour confirmer un début de saison très poussif (5 nuls / 1 victoire / 2 défaites). Finalement le Gym avait su relever la tête et trouver le rythme pour terminer à une surprenante 4e place en mai 2013.

Pire moyenne de points pour Lucien Favre

Depuis le début de saison, le Gym tourne à 1,08 points par match. C'est de loin la pire moyenne d'une équipe entraînée par Lucien Favre, derrière Yverdon lors de ses débuts comme entraîneur (1,36 points en 53 matchs disputés entre 1996 et 2000). En comparaison, l'entraîneur suisse tournait à 1,54 points par match lors de son premier passage sur la Côte d'Azur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

19e attaque de Ligue 1 après 8 journées

Sans but, point de plaisir dans le football. Et le Gym marque moins d'un but par match depuis le début de saison. Neuf en douze matchs en comptant l'Europe. Cinq en huit journées de Ligue 1. Seul l'AC Ajaccio fait pire avec quatre buts marqués. Si on rembobine, le Gym avait fait tremblé les filets à 146 reprises en 99 matchs (1,4 buts / match) lors du premier passage de Favre entre 2016 et 2018. Ramsey (1), Pépé (1) et Delort (3) sont les seuls joueurs niçois à avoir marqué en Ligue 1.

Le plus grand nombre de joueurs utilisés en Ligue 1

Avec déjà 26 Aiglons qui ont joué au moins une minute depuis le début du championnat, Lucien Favre est l'entraîneur qui a utilisé le plus de joueurs (devant Marseille, Montpellier et Angers 24). L'illustration d'un effectif qui a déjà beaucoup bougé depuis le début de saison. Gouiri, Stengs, Claude-Maurice ou Daniliuc ont notamment porté le maillot avant de quitter le club. Mais aussi des tâtonnements tactiques de Lucien Favre, qui a déjà utilisé six systèmes tactiques différents en huit journées.

Le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1

Cela peut paraître anecdotique, mais c'est un fait de match qui illustre bien ce début de saison à l'envers. Le carton rouge reçu ce dimanche par Jean-Clair Todibo face à Angers au bout de neuf secondes est le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, "détrônant" celui reçu par Maxime Spano en décembre 2014 avec Toulouse à Lille. C'est déjà la deuxième expulsion de la saison pour Todibo après le rouge reçu à Clermont. L'OGC Nice a déjà récolté trois cartons rouges en huit journées de Ligue 1. Seuls Reims (5) et Montpellier (4) font pire.