Les cinq raisons de croire (ou pas) à une qualification du Stade de Reims en Coupe d’Europe

Le Stade de Reims sera en déplacement à Nantes ce dimanche à 15 heures (à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne dès 14h30) lors de la 29e journée de Ligue 1. Le début du sprint final pour une équipe rémoise qui peut encore rêver de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence, à condition de terminer 5e du championnat. Le Stade de Reims part de loin, mais le Stade de Reims a montré cette saison qu'il n'avait pas de limites. Voici les raisons de croire en cette qualification, et celles qui la rendent inaccessible.

Les cinq raisons de ne pas y croire

1 - Un sprint final infernal pour habitués – 10 matchs, c’est après tout un peu plus du quart du championnat (qui comporte 38 journées). Mais cette dernière ligne droite est souvent impitoyable où le moindre faux pas se paie cher. Et finalement, on peut observer que les gros budgets de la Ligue 1, les équipes rodées et surtout conçues pour disputer cette lutte pour disputer ces places européennes, sont souvent celles qui sont au rendez-vous. On se souvient, la saison dernière, de Strasbourg qui, pourtant pas vraiment programmé pour jouer l’Europe, a échoué lors de la dernière journée à Marseille et finalement terminé 6e avec trois points de retard sur Nice (5e) qui avait arraché une place en Europa Ligue Conférence. Pareil pour Lens, qui a terminé 7e. Et même lors de la saison 2020-2021, le FC Metz et Montpellier s’étaient pris à rêver d’Europe avant de caler sur la fin. Le Stade de Reims entre dans cette catégorie d’équipe qui n’avait pas forcement prévu de se battre pour de telles places. Il manquera peut-être un peu d’expérience là où les Rennes, Lille et même Nice auront un peu plus de bouteille pour mener à bien ce qui, en début de saison, était leur objectif.

2 - Un retard de points important – Le Stade de Reims (43 points) affiche sept points de retard sur le 5e, Rennes (50 points). Pour combler cet écart, il faut au minimum trois journées et espérer par exemple que Rennes perde deux matchs et fasse un match nul pendant que Reims enchaîne trois victoires consécutives. Sans parler des équipes intercalées. Entre Rennes (5e) et Reims (9e), il y a Lille, Nice et Lorient. Il faudra donc aussi compter sur des contre-performances de ces trois clubs, ce qui ajoute de la difficulté. À 10 matchs de la fin, ces sept points paraissent compliqués à combler. Sachant qu’au regard des temps de passage et en comparaison aux saisons précédentes, il faudra entre 64 et 66 points pour accrocher la 5e place. Soit au moins sept victoires lors de ces 10 derniers matchs pour le Stade de Reims.

3 - Un environnement à surveiller – S’inviter dans la course à l’Europe, c’est forcément s’exposer et se mettre un peu plus de pression. Et par définition, un sprint final, c’est à la fin du championnat, à l’approche du mercato d’été, avec, là aussi, des premières rumeurs de départs de joueurs qui vont commencer à être sollicités et pourraient être déstabilisés, voire celui de l’entraîneur. C’est cet environnement, pas facile à maîtriser surtout lorsque l’on est concentré sur une performance sportive, qui pourrait mettre en difficulté l’équipe au moment du sprint final.

4 - Des confrontations directes à haut risque – Le Stade de Reims va devoir disputer trois matchs contre ces adversaires qui peuvent encore espérer atteindre la 5e place. Ce sera à Rennes (le 15 avril), face à Lille (le 7 mai) et à Lyon (le 27 mai). Et dans une moindre mesure à Lens, qui boxe dans la catégorie au-dessus, pour se qualifier en Ligue des Champions. Ces trois rencontres seront déterminantes car elles permettent forcément d’avancer plus vite. En battant ces équipes, non seulement vous marquez trois points mais vous êtes assuré que votre adversaire n’en marque aucun. Perdre contre ces équipes, c’est l’effet inverse : l’écart grandit. Le Stade de Reims devra savoir gérer ces rendez-vous, à commencer par le déplacement à Rennes au Roazhon Park, où les Bretons laissent échapper peu de points, et à domicile face à Lille. Mais là aussi, dans un sprint final, les équipes programmées pour lutter pour les places européennes gèrent souvent mieux ces rendez-vous.

5 - Une usure mentale à ne pas négliger – Le Stade de Reims a réalisé une série hors norme, presque irrationnelle, de 19 matchs sans défaite en Ligue 1. Même si les joueurs ont montré une force de caractère impressionnante (y compris contre Marseille malgré la défaite), seront-ils capables, sur les 10 derniers matchs, d’imprimer pareil rythme sans vaciller ? Sachant que sur les 10 matchs restants, il faudra peut-être en remporter sept ou huit pour espérer arracher cette 5e place comme évoqué plus haut. C’est un gros point d’interrogation malgré le mental impressionnant du groupe.

Les 5 raisons d’y croire

1 - Les joueurs ont leur destin en main – Même avec ce retard de sept points sur le Stade Rennais, les joueurs gardent leur destin par le simple fait qu’il y aura ces matchs décisifs face à des concurrents directs. Battre Rennes et Lille permettrait forcément de se rapprocher, à condition bien sûr de ne pas connaître d’accrocs à domicile face à des équipes du bas de tableau comme Angers, Brest et Strasbourg. Et, dans le même temps, les équipes intercalées comme Nice, Lille, Lorient et donc Rennes vont se rencontrer (voire infographie). Il reste dix matchs à disputer et le Stade de Reims sera forcément en haut si l’équipe enchaîne les victoires.

2 - Une équipe qui n’a rien à envier aux cadors dans le jeu – La première des choses pour s’inviter à la lutte pour l’Europe, c’est d’assumer le statut et de se considérer légitime. Et force est de reconnaître que cette équipe a démontré qu’elle avait les atouts pour s’imposer au plus haut niveau. Très objectivement, la qualité du jeu proposé depuis plusieurs matchs maintenant n’a rien à envier à Rennes, l’actuel 5e. Et ce jeu de grande qualité peut permettre de viser haut.

3 - Une équipe qui n'affiche pas de limite et n’a aucune pression – Will Still est le premier à le dire : « on ne se fixe aucune limite ». Et même si le sujet de la qualification pour une Coupe d’Europe n’est pas le thème central des discussions au sein du groupe rémois, cette perspective n’est pas éludée. Contrairement à Rennes, Nice et Lille, ne pas se qualifier pour une Coupe d’Europe ne serait pas un échec pour le Stade de Reims. Et c’est bien parce que l’équipe n’a aucune pression que tout peut arriver.

4 - La défaite de Marseille n’est pas un coup d’arrêt – Évidemment, c’était une fin de série. La défaite, 2 buts à 1, face à l’OM à domicile, a mis un terme à un enchaînement de 19 matchs sans défaite qui était exceptionnel. Mais pour autant, la manière, la qualité du jeu et le comportement des joueurs n’étaient pas la source de cette première défaite en championnat depuis six mois. Bien au contraire, le Stade de Reims est ressorti la tête haute de cet affrontement face au 2e du championnat. Du coup, aucun signe avant-coureur ne laisse penser que cette équipe ne pourrait pas reprendre sa marche en avant dès dimanche à Nantes.

5 - Un calendrier plutôt favorable – Au regard des calendriers de Rennes, Nice, Lorient, Lille et Lyon, le Stade de Reims n’a pas le programme le plus difficile. Il y aura certes des matchs à fort enjeu face à Rennes et Lille, mais les joueurs rémois ont montré que défier ces « écuries » ne les effrayaient pas. Les matchs à domicile, où l’équipe enchaîne les résultats positifs depuis des mois, face à Brest, Strasbourg et Angers, seront aussi un avantage. En face, une équipe comme Lorient va devoir aller au Parc des Princes, recevoir Marseille, aller à Monaco et recevoir Lens. Pas simple. Nice, qui pourrait aussi disputer en parallèle les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, va aussi jouer Paris. Enfin, Lille aura un enchaînement délicat de 3 matchs entre la 34e et la 36e journée, avec deux déplacements consécutifs à Reims et Monaco avant de recevoir Marseille. Le Stade de Reims peut donc s’appuyer sur son calendrier plutôt équilibré.