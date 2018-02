Marseille, France

L'OM ira bientôt à Paris, pour deux matchs en 72 heures : Ligue 1 puis quart de finale de Coupe de France (25 et 28 février). Et les hommes de Rudi Garcia aimeraient bien se présenter au Parc des Princes dans le fauteuil de dauphin du championnat. Cette 2e place, ils doivent donc la défendre bec et ongles, à commencer lors de ce déplacement ce vendredi (20h45) dans un stade Geoffroy Guichard certainement chauffé à blanc.

Mercato dense à Saint-Etienne cet hiver

Pour l'instant, si Marseille est plus que jamais en lutte pour la course au podium et à la qualification en Ligue des Champions, les Verts pointent seulement à la 12e place (29 points) mais forts d'un recrutement dans presque toutes les lignes cet hiver ils espèrent voir plus haut d'ici la fin de saison.

Quatre joueurs ont rallié Saint-Etienne en janvier :

L'attaquant slovène Robert Beric (26 ans), de retour de prêt à Anderlecht

Le milieu de terrain du Rubin Kazan, Yann M'Vila (27 ans)

L'attaquant Paul-Georges N'Tep (25 ans) en provenance de Wolfsburg (All),et déjà auteur d'un but en 2 matchs (face à Caen)

Le défenseur serbe du Borussia Dortmund (All), Neven Subotic (29 ans)

Pendant ce temps, Léo Lacroix est parti au FC Bâle, Loïs Diony à Bristol City, Floentin Pogba à Genclerbirligi (TUR) et Bryan Dabo à la Fiorentina.

Les stéphanois, désormais dirigés par Jean-Louis Gasset, ont gagné deux places au classement depuis début janvier. Ils ont battu Toulouse et Caen à domicile, et sont allés s'imposer à Amiens. En revanche, ils ont subi deux revers, à Metz et à Nice. Ils sont aussi tombés à Troyes, en 16e de finale de Coupe de France.

L'attaque marseillaise gonflée à bloc

Pour l'OM, tous les voyants semblent... au vert, justement. Les hommes de Rudi Garcia inscrivent en moyenne plus de trois buts par match depuis début janvier (3,375). Une statistique certes à relativiser puisqu'il y a l'effet miroir grossissant des deux dernières sorties de l'OM : 6-3 face à Metz en championnat la semaine dernière, puis un étourdissant 9-0 à Bourg-en-Bresse mardi en Coupe de France.

"J'ai mon bâton, les joueurs savent que je ne les lâche pas sur chaque détail, les horaires, le fait d'être sérieux, de ne pas s'enflammer" Rudi Garcia

27 - Seul @PSG_inside (32) a inscrit plus de buts que l'@OM_Officiel (27) tcc parmi les équipes des 5 grands championnats en 2018. Classique. pic.twitter.com/hvvRbW5URj — OptaJean (@OptaJean) February 6, 2018

L'OM, comme la semaine dernière, joue avant ses principaux concurrents pour le podium, et ne peut pas vraiment se permettre de se prendre les pieds dans le tapis. Monaco se déplace ce samedi à Angers, alors que Lyon ne jouera que dimanche (21h) face à Rennes.

Valère Germain, un temps incertain, est finalement dans le groupe et pourrait même être titularisé. Rudi Garcia a le choix en fait : personne ne manque à l'appel, à part Grégory Sertic en phase de reprise. Les Verts, eux, doivent notamment composer sans R. Cabella, prêté par Marseille et qui.. ne peut pas jouer, à cause d'une clause prévue dans le contrat

Aucune victoire stéphanoise depuis 2013

Au match aller, l'OM s'était imposé largement (3-0) devant son public en décembre dernier, grâce notamment à un doublé de Valère Germain. Les Verts réussissent plutôt bien à Marseille ces dernières saisons. La dernière victoire des Verts remonte à mai 2013 (2-0), et c'est même la seule depuis octobre 2007. Depuis 2013, le bilan est de 5 victoires marseillaises pour 4 nuls. Depuis mars 2008, l'OM a remporté 12 rencontres face aux verts, toutes compétitions confondues, pour huit nuls et une seule défaite.

Quelle météo ? A priori, le thermomètre devrait descendre à -3 degrés, et la pluie ou la neige devraient s'en mêler. De là à revivre l'une des actions les plus rocambolesques de ces dernières années, comme la passe manquée du japonais Nakata en 2005 déjà Geoffroy-Guichard ?

11 de départ probable selon LEquipe pour #ASSEOM. Match ce soir à 20h45 sur Canal + la #TeamOM. pic.twitter.com/q5xvjuIn48 — OM-Marseillais13.com (@Beye13) February 9, 2018

Pour suivre le match : restez connecté sur France Bleu Provence, dès 20h30.