Les clubs de foot de Lille et Lens s'organisent face au coronavirus

Pour l'heure, les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sont pas reportées ou annulées, sauf dans l'Oise, important foyer du coronavirus, où le match entre Chambly et Le Mans se jouera à huis-clos ce vendredi. De leur côté, les clubs du Nord-Pas-de-Calais s'organisent face à la propagation du coronavirus. À Lille et Lens par exemple, les habitudes ont changé. Le serrage de main est notamment évité par les joueurs et les membres du staff. "Nous faisons très attention" a confirmé Christophe Galtier le technicien du Losc.

Gel hydroalcoolique à gogo

Les conseils et les habitudes prises par les clubs de football professionnels sont semblables aux recommandations pour le grand public. "On se lave très souvent les mains, nous avons du gel hydroalcoolique à disposition" précisé Christophe Galtier. Ce vendredi en conférence de presse l'entraîneur lensois Franck Haise a reconnu qu'il suivait les directives face au coronavirus : "je vous salue de loin."

Franck Haise le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens © Radio France - Romain Berchet

Le toit de Pierre-Mauroy ouvert dimanche

D'habitude fermé en cas de mauvais temps, le toit du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq sera ouvert ce dimanche soir lors de la rencontre entre Lille et Lyon pour cause de coronavirus. D'autant qu'il devrait pleuvoir pour ce choc de la 28e journée de Ligue 1. "Cela va engendrer une kyrielle de problèmes" a mis en avant Christophe Galtier. Pour l'entraîneur lillois : "il va surement y a voir des matchs à huis clos ou reportés avec des incidences sur l'équité sportive."

Avec Benoit Dequevauviller.