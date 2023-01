Les clubs normands sortent la tête haute de la Coupe de France

Les quatre derniers représentants normands en Coupe de France savaient qu'ils devaient se surpasser et réaliser un exploit pour franchir les 32e de finale et pour cause. Tous amateurs, ils ont eu droit d'affronter chacun un club professionnel de Ligue 1 (Avranches et l'AF Virois) ou de Ligue 2 (Evreux et Granville).

L'aventure des footballeurs amateurs normands se termine à chaque fois sur une belle fête devant leur public

Evreux frôle l'exploit contre Bastia (1-1 / 4 T.A.B à 3)

Les Ebroïciens peuvent nourrir de gros regrets. Ceux d'avoir manqué pour une poignée de seconde une qualification historique. Pour son premier 32e de finale de Coupe de France, Evreux a mis en difficulté les professionnels de Bastia en ouvrant le score à la 16e minute ( Mendes) et mené 1-0 jusqu'à la 93e minute de jeu et l'égalisation de Salles-Lamonge. "Un ballon merdique qui traîne dans la surface, c'est encore plus frustrant" , souffle l'entraîneur d'Evreux, Romaric Bultel au micro de France Bleu

La séance des tirs au but a été fatale aux amateurs seino-marins. Si les Corses ont été les premiers à manqué leur pénalty, les Ebroïciens ont ensuite vu deux de leurs tireurs mis en échec par Zacharie Boucher, le portier de Bastia formé au Havre. L'aventure continue donc pour Bastia coaché par l'ancien malherbiste et ancien entraîneur de Quevilly Régis Brouard.

Le quart d'heure de trop pour Avranches (0-2) face à Brest

Deux divisions d'écart en faveur de Brest (L1) au coup d'envoi mais les pros auront dû patienter jusqu'à la 74e minute de jeu par Lees-Melou pour ouvrir le score face à Avranches puis de doubler la mise dans les arrêts de jeu par Camblan (93e). La dimension physique a fait la différence pour le coach avranchinais. "Il nous a manqué de percussion et de dynamisme en 2e. C'est tout à fait logique. Bravo à Brest," a réagi Damien Ott.

Dix-huit minutes fatales à Granville face à Niort (0-3)

Granville aura tenu près d'une heure avant d'encaisser un premier but (59e Olaitan Ishola) face à Niort après avoir malmené les pensionnaires de Ligue 2. L'expulsion de Guillaume Buon dans la foulée (60e) a ensuite précipité la chute des Manchois qui ont encaissé un 2e (69e Olaitan Ishola) puis un 3e but (77e Merdji).

Granville qui évolue en National 2 (4e division) aura encore brillé en Coupe de France cette saison.

Le FC Nantes clos la fête de l'AF Virois (0-2)

Pas de regrets pour l'AF Virois face à Nantes. Le club de National 3 (5e division) qui avait profité d'une victoire contre le SM Caen sur tapis vert au tour précédent s'est offert un second match solide à d'Ornano face au tenant du Titre. Avec un but encaissé dans chaque mi-temps (29e Mohamed et 55e Guessand) , l'AF Virois s'est offert une belle fête devant près de 8500 personnes à d'Ornano. L'épopée se termine après sept tours de Coupe avec des sourires plein les visages.