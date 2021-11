Les clubs poitevins reçus deux sur deux au 7ème tour de la Coupe de France de football

Le 7ème tour de la Coupe de France a réussi ce week-end aux deux derniers clubs du Poitou engagé dans la compétition. Samedi Chauvigny a éliminé le FC Ouest Tourangeau (Nationale 3) 1 but à 0 et ce dimanche, le Stade Poitevin a battu Feytiat 2 à 0. Prochains adversaires : Le Havre et Orléans.

2 sur 2 pour les deux derniers clubs du Poitou engagés dans le 7ème tour de la Coupe de France de football ce week-end. Chauvigny et le Stade Poitevin, tous deux pensionnaires de National 3, se sont imposés en déplacement pour se qualifier au 8ème tour qui aura lieu les 27 et 28 novembre prochain.

Samedi, Chauvigny est allé s'imposer à Ballan-Miré (Indre et Loire), 1 but à 0 face au FC Ouest Tourangeau, autre club de National 3. Un but de Dylan Biaka à la 70ème minute a libéré les hommes de Stéphane Malloyer,

"C'est une victoire relativement logique malgré tout. On était venu avec des arguments et une très grosse envie de se qualifier", se réjouit Stéphane Malloyer, interrogé par France Bleu Touraine.

Ce dimanche, le Stade Poitevin a également fait le travail pour battre Feytiat, club de Régional 1, situé en banlieue de Limoges. Victoire 2 buts à 0 grâce à des buts de Yvan Kibundu (2') et Jordan Cuvier (17').

Au prochain tour, le 8ème, à une marche des 32ème de finale et de l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, c'est du lourd qui attend les Poitevins avec deux beaux duels contre Le Havre, club de Ligue 2, pour Chauvigny, et contre Orléans, club de National. Matchs organisés le week-end du 27 et 28 novembre.