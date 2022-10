Les clubs sarthois iront en Bretagne pour le 7e tour de la coupe de France

Les clubs de Ligue 2 feront leur entrée dans la compétition pour ce 7e tour de coupe de France. Mais les clubs sarthois y échapperont.

ⓘ Publicité

Le Mans FC ira en Ile-et-Vilaine affronter l'US Fougères, club de National 3 actuellement invaincu et et troisième de sa poule en championnat.

Le Sablé FC se déplacera lui aussi en Bretagne, mais un peu plus loin. Direction le Finistère pour affronter l'Avant-Garde Plouvorn, un club qui vient d'accéder cette saison au niveau Régional 1. Mais qui est un habitué de la Coupe de France à ce niveau-là. Le club a déjà joué trois fois un 7e tour, notamment en 2018. Et il a même atteint le 8e tour à quatre reprises en 2002, 2006, 2009 et 2014.

Les matchs de ce 7e tour de coupe de France se joueront les 29 et 30 octobre.