Tous les tournois de football prévus jusqu'au 31 décembre dans l'Indre sont annulés pour les 11 ans et moins. Une décision en raison "des conditions sanitaires actuelles, conjuguées aux conditions climatiques annoncées" explique le district.

Les compétitions de foot des 11 ans et moins annulées dans l'Indre jusqu'à fin décembre

Les événements pour les plus jeunes sont annulés, notamment en raison du contexte sanitaire (image d'illustration)

La cinquième vague du covid-19 vient perturber les activités sportives des plus jeunes en cette fin d'année. Le district de football de l'Indre vient d'annoncer ce vendredi 10 Décembre l'annulation des différents événements pour les 11 ans et moins à partir de ce samedi, et jusqu'au 31 décembre. Une décision que le district relie dans un communiqué aux "conditions sanitaires actuelles", ainsi qu'aux "conditions climatiques annoncées".

Dans le détail, ce sont "l'ensemble des plateaux de football d'animation en extérieur" qui sont annulés. Cela concerne les catégories U6/U7, U8/U9, et U10/U11.

Les matchs en extérieur des catégories U13 à Séniors sont en revanche maintenus, "avec l'application du protocole sanitaire en vigueur" précisent les membres du district, qui se disent "vraiment navrés de prendre une telle décision où la raison doit l’emporter sur notre passion.".